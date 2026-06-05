Garlasco, parla Marco Poggi: 'Ferito dal fango su Chiara'
Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: "Hanno rovinato il ricordo di mia sorella Chiara"
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Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: "Hanno rovinato il ricordo di mia sorella Chiara"

L'intervista esclusiva a 'Quarto Grado' a 19 anni dal delitto. Il fratello della vittima, mai indagato, attacca: "Accuse che si potevano smorzare, si è giocato sulla sua vita"
Intervista di Marco Poggi a 'Quarto Grado'
Intervista di Marco Poggi a 'Quarto Grado'
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AGI - "Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara è una cosa che chi indagava poteva benissimo smorzare". Per la prima volta Marco Poggi parla a distanza di 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara in un'intervista esclusiva al programma televisivo 'Quarto Grado'.

Il motivo del silenzio rotto a Quarto Grado

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Nell'anticipazione sui canali Instagram alla domanda sul perché abbia deciso di rompere il silenzio dice: "Ho sempre cercato di stare in una bolla, poi quest'anno si è sentito di tutto. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Mi ha ferito che rovinassero il suo ricordo".

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L'intervista integrale in onda questa sera

L'intervista integrale a Marco Poggi, che non è né è mai stato indagato per l'omicidio ed è parte civile, andrà in onda nella versione integrale questa sera.

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