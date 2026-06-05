Garlasco, parla Marco Poggi: 'Ferito dal fango su Chiara'

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AGI - "Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara è una cosa che chi indagava poteva benissimo smorzare". Per la prima volta Marco Poggi parla a distanza di 19 anni dall'omicidio della sorella Chiara in un'intervista esclusiva al programma televisivo 'Quarto Grado'.
Il motivo del silenzio rotto a Quarto Grado
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Nell'anticipazione sui canali Instagram alla domanda sul perché abbia deciso di rompere il silenzio dice: "Ho sempre cercato di stare in una bolla, poi quest'anno si è sentito di tutto. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Mi ha ferito che rovinassero il suo ricordo".
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L'intervista integrale in onda questa sera
L'intervista integrale a Marco Poggi, che non è né è mai stato indagato per l'omicidio ed è parte civile, andrà in onda nella versione integrale questa sera.
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