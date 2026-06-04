La voce di Topo Gigio... compie 100 anni

AGI - Per decenni è stata la voce di Topo Gigio, più di un pupazzo... un personaggio amatissimo da generazioni di bambini in tutto il mondo. Adesso si appresta a festeggiare cento anni Peppino Mazzullo: il prossimo 6 giugno taglierà il traguardo di un secolo di vita.
Lo farà a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina, dove vive dopo essersi ritirato dalle scene. In tanti si preparano a celebrarlo in piazza San Giovanni con una grande festa che si concluderà con il taglio della torta.
Il legame con Topo Gigio
Un legame quello con Topo Gigio che è iniziato fin da quando Mazzullo era molto piccolo. Ha raccontato che aveva appena due anni, quando improvvisamente ha visto ai piedi del letto l'immagine di un topolino che gli faceva cenno di parlare con lui.
Il racconto dell'infanzia
"Mi sono spaventato, ho chiamato la mamma, ma la voce non mi veniva, poi se ne è andato via e mi è tornata la voce". La mamma gli ha detto che era un folletto: "Ti porterà fortuna".
L'incontro con il pupazzo
Qualche anno dopo l'incontro con il pupazzo creato da Maria Perego e Federico Caldura nello studio 4 di Milano. E fin dall'inizio gli è venuta la voce giusta, quella di Topo Gigio come tutti la conosceranno per i molti anni a venire, soprattutto per la celebre frase: "Ma cosa mi dici mai...".