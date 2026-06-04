Milano, abusi sessuali alla Teulié, arrestato un docente

AGI - Un docente della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e concussione ai danni di sette allievi. Secondo le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, avrebbe minacciato di ostacolarli agli esami di maturità se non avessero soddisfatto le sue richieste. L'insegnante, 49 anni, è agli arresti domiciliari. Per lui la Procura aveva chiesto il carcere.
La Procura di Milano: "Costanti pressioni"
Le indagini della Procura e dei carabinieri della polizia giudiziaria hanno fatto emergere, spiega il procuratore Marcello Viola in una nota, “un quadro di costanti pressioni svolte dall'insegnante".
"Vessazioni e umiliazioni"
Secondo i pm di Milano, il docente arrestato "abusando della posizione educativa ricoperta, e in particolare del ruolo di componente interno della Commissione al prossimo esame di maturità, e della condizione di assoggettamento psichico degli studenti, sottoposti a un regime di sopraffazione, vessazione, umiliazione e manipolazione, costringeva i giovani allievi a subire abusi sessuali e a condividere particolari della vita intima”.
Il Gip di Milano: "Il docente chiese agli allievi di mentire ai pm"
Dopo avere saputo di essere indagato, il docente della scuola militare Teulie' finito ai domiciliari avrebbe "cercato di inquinare le prove arrivando a chiedere a degli studenti di mentire ai magistrati requirenti". Lo scrive il gip Elio Sparacino spiegando le esigenze cautelari a carico dell'insegnante di italiano e latino che sarebbe venuto a conoscenza "per ragioni che dovranno necessariamente essere oggetto di accertamento" di essere coinvolto in un'inchiesta della Procura di Milano.
L'uomo avrebbe contattato alcuni studenti "nel disperato tentativo di convincerli a cancellare le poche tracce ancora presenti nei propri dispositivi e, soprattutto, a mentire agli inquirenti nel caso in cui fossero stati chiamati in Procura". Da questo il gip evince che l'indagato fosse "perfettamente conscio dell'illegittimità del suo comportamento". C'è inoltre "la chiara esigenza di sottoporre l'indagato a una misura cautelare che gli impedisca qualsiasi contatto, fisico e telematico, con gli studenti e, in attesa che vengano compiuti ulteriori accertamenti, con qualsiasi soggetto esterno alla rete familiare". La Procura aveva chiesto per lui il carcere.
"Le domande delle verifiche in cambio di foto intime"
Il docente della scuola Teulie' arrestato a Milano avrebbe chiesto delle foto intime agli studenti in cambio di un'anticipazione del contenuto delle verifiche. "Era solito condividere con loro in anticipo il contenuto delle verifiche cosi' da favorire gli studenti maschi a scapito delle compagne che si erano lamentate con il vicepreside dell'atteggiamento che l'indagato aveva nei confronti dei compagni di sesso maschile" si legge nell'ordinanza del gip che ha disposto i domiciliari.
"Di solito ci riferiva le domande a voce magari il giorno precedente, in modo tale che potessimo già preparare le risposte - racconta una presunta vittima -. In cambio delle domande chiedeva delle foto sempre del medesimo tenore. In questo caso sto parlando di me, non so cosa facesse con gli altri".