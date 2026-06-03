Lite fuori dalla discoteca: un’auto tenta di travolgere la folla

AGI - Una lite per strada davanti a una discoteca, poi un'auto che cerca di travolgere la folla: è accaduto a Taormina, secondo quanto riferisce il sindaco della città siciliana, Cateno De Luca, che ieri in tarda serata sulla propria pagina Facebook ha pubblicato il filmato di quanto è avvenuto "verso le ore 3.15 di stamattina (la notte tra lunedì e martedì, ndr.)".
"Io non posso tollerare — afferma nel post De Luca — questo tentato omicidio nel territorio di Taormina! Ho già inviato il video al Dirigente della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Taormina. Chiederò l'immediata identificazione di tutti coloro che sono ripresi nel video ed il nome di quel pazzo che guidava la macchina".
Le indagini e l'appello ai testimoni
La polizia ha interrogato diverse persone a partire da ieri sera e fino a questa mattina, ha spiegato oggi in un aggiornamento il sindaco.
"Alcune voci parlano di un giovane ferito, con un trauma cranico — dice — e il video già girava tra i ragazzi prima di arrivare a me. Quando ho visto questo video, il sangue mi è andato in testa. Invito tutti i ragazzi che erano presenti a contattarci al numero di cellulare messo a disposizione. Interrogatori proseguiranno tutta la giornata, siamo sulle tracce di questo balordo che va arrestato".