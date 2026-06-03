Incidenti stradali: 40 morti nel weekend, la metà motociclisti

AGI - Tra venerdì 29 e domenica 31 maggio sono state 40 le vittime di incidenti sulle strade italiane, numero in netto aumento rispetto al fine settimana precedente quando i decessi erano stati 31. A renderlo noto è l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, ricordando come il bel tempo e il ponte abbiano messo in movimento parecchi milioni di persone: si tratta del record di decessi fra tutti i weekend del 2026.
La vittima più giovane è una bambina di 22 mesi. Tra i morti altri tre minori, uno di 16 anni e due di 17 mentre le vittime più anziane sono due uomini di 83 anni. Ancora altissimo il tributo pagato dai motociclisti con 22 morti nel fine settimana (il 55% del totale), per un totale di 89 motociclisti deceduti nei soli cinque fine settimana di maggio. Tra le vittime anche 5 pedoni e 4 ciclisti.
Incidenti con più vittime
Tre gli incidenti plurimortali con 6 vittime mentre causa di 15 sinistri mortali è stata la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi. Venti gli incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Delle 40 vittime, 16 avevano meno di 35 anni. Sette le vittime nel Lazio, 6 in Emilia-Romagna, 4 in Lombardia, 3 in Campania e Puglia, 2 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Sicilia, 1 in Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.