Un agente indagato per la fuga dei cavalli a Roma

AGI - Un agente della Polizia locale indagato e altri tre le cui posizioni sono al vaglio della procura di Roma nell'inchiesta avviata in relazione all'episodio della fuga di una trentina di cavalli durante le prove per la parata del 2 giugno. Ad essere iscritto sul registro degli indagati l'agente della Polizia locale di Roma Capitale che ha acceso i fuochi d'artificio nella zona delle Terme di Caracalla scatenando la reazione degli animali. All'agente il procuratore aggiunto Giuseppe De Falco contesta i reati di lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Altri tre agenti sono invece citati nell'informativa finita sul tavolo dei magistrati, ma ancora non formalmente iscritti sul registro degli indagati. Le loro posizioni sono al vaglio. All'origine della vicenda l'accensione di una batteria di fuochi d'artificio in vista della parata del 2 giugno. Il gesto ha impaurito alcuni degli esemplari che sono scappati. Prima uno, poi un altro, fino a quando su viale delle Terme di Caracalla e via Cristoforo Colombo erano circa una trentina i cavalli. Inevitabile l'attenzione dei curiosi che hanno girato video e scattato fotografie per cogliere il momento e pubblicare i contenuti sui social.
Il racconto degli agenti feriti dai cavalli
Tra i cavalieri presenti c'è chi ha ricostruito così l'accaduto: "E' stata la nottata più spaventosa della mia vita. Noi non sapevamo niente, eravamo sciolti prima di iniziare la parata. Sono partiti i fuochi d'artificio, i cavalli della fanfara si sono spaventati, i cavalli dei lanceri sono partiti travolgendo chiunque e qualsiasi cosa avessero davanti".Un'altra poliziotta ha raccontato: "A una ragazza si sono rotte le costole e le ginocchia, l'hanno devastata. Il mio cavallo ha fatto tre o quattro piroette, ho pensato: ecco, adesso parte e muoio".
Il bilancio dell'incidente
Il bilancio dell'incidente avvenuto prima delle prove del 2 giugno è di quattro feriti tra le forze dell'ordine, due militari dell'Esercito e un agente della Polizia di Stato. Feriti lievemente anche una quindicina di cavalli.