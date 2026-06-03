Beatrice morta a Bordighera, convalidato il fermo di Iannuzzi

AGI - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuel Iannuzzi, il 42enne arrestato sabato scorso con l'accusa di maltrattamenti aggravati e continuati che avrebbero portato alla morte della piccola Beatrice, figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello, nella sua casa di Perinaldo (Bordighera), in provincia di Imperia.
Iannuzzi è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia questa mattina in procura a Imperia. Quasi un'ora dopo l'interrogatorio della madre della piccola, anche lei accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba. Beatrice era stata trovata morta lo scorso 8 febbraio.
Bordighera, convalidato l'arresto
Il gip ha convalidato l'arresto e l'accusa resta quella di maltrattamenti aggravati. Secondo quanto spiegato dai legali dell'uomo, Iannuzzi avrebbe voluto rispondere alle domande, ma nonostante gli atti siano stati richiesti sabato alla cancelleria del gip, nel momento stesso in cui veniva disposta la misura cautelare, fino a oggi non ci sono stati forniti. Dietro consiglio dei difensori, non ha risposto; sarebbe stato un rispondere alla cieca".