Briciola va in pensione e addio parate e vita al Quirinale
La mascotte del Quarto Reggimento a Cavallo dei Carabinieri ha ormai 13 anni
AGI - Ha 13 anni e andrà in pensione, ma solo dopo l'ultima parata. Briciola, piccola meticcia mascotte del Quarto Reggimento a cavallo dei Carabinieri non sfilerà più il 2 giugno e il 4 novembre, giorni dedicati alle grandi parate militari. Si godrà il meritato riposo dopo anni di onorato servizio, passato con il gagliardetto del suo reggimento portato con onore e disinvoltura tra le zampe di giganteschi quadrupedi, che non hanno mai avuto da 'nitrire' sulla sua presenza. Disciplinata e fiera, Briciola si presta ai flash dei fotografi e non perde neppure le cerimonie più importanti al quirinale. Accoglie anche capi di Stato e di Governo, ma ormai le attende una vita più comoda e adatta alla veneranda età canina.