Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Calabria

AGI - Un terremoto di magnitudo 6.1 è avvenuto in mare nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), a una profondità di 250 km, dodici minuti dopo la mezzanotte. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
L'impatto tellurico è stato avvertito non solo in tutta la Calabria, in particolare a Lamezia e Catanzaro, ma anche in altre regioni del sud d'Italia e perfino a Palermo, dove alcuni residenti lo avrebbero percepito in modo significativo. L'epicentro è stato localizzato a circa 22 km da Belmonte Calabro, sulla costa tirrenica cosentina.
Chiamate ai vigili del fuoco
Numerose le chiamate giunte alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso correlate all'evento sismico. La situazione resta sotto costante monitoraggio.
Intervento della Protezione Civile
A seguito dell'evento sismico di magnitudo 6.1 la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. È quanto si legge in una nota del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.
Verifiche e unità di crisi
Sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni. Il capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l'Unità di Crisi presso il Dipartimento a Roma.