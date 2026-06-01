Dorme nel bus e salta la fermata, multato studente di 15 anni

AGI - Uno studente 15enne di Zero Branco (Treviso) è stato multato perché, dopo essersi addormentato in bus, ha saltato la fermata ed è entrato in una zona non coperta dal suo abbonamento. La denuncia arriva dall'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori.
Esattamente il 28 maggio scorso, attorno alle 14, il ragazzo, di ritorno da scuola, si trovava nel bus numero 101 che percorre la tratta Treviso-Padova. In tasca come sempre portava il suo abbonamento mensile da 67,50 euro. Durante il tragitto si è addormentato saltando dunque la propria fermata. A fine corsa è stato poi svegliato dal controllore che gli ha chiesto il biglietto. Il ragazzo ha mostrato il suo abbonamento ma, essendo uscito dall'area di copertura, è stato multato con un verbale da 58 euro.
L'Adico, "studente in buona fede"
"Appare evidente la totale buona fede del ragazzo - sottolinea Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. - Non si ravvede alcuna malizia in questa sfortunata disavventura. Si tratta semplicemente di un colpo di sonno che ha costretto il ragazzo a scendere ad una fermata non sua. Riteniamo che la multa sia del tutto sproporzionata considerando che lo studente non era completamente sprovvisto di titolo di viaggio, anzi, possedeva un abbonamento mensile".
"Sarebbe stato sufficiente un po' di buon senso da parte del controllore il quale avrebbe potuto fargli pagare solo il biglietto. Con il nostro ufficio legale chiederemo il formale annullamento in autotutela del verbale di accertamento, convinti come detto all'inizio che a volte il buon senso debba prevalere sulla rigidità della burocrazia", conclude Garofolini.