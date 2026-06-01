Ragazzo scomparso nel Ticino, ricerche in corso
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Ragazzo scompare nel Ticino, ricerche in corso

Il giovane stava facendo il bagno quando è stato visto inabissarsi e non riemergere più
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AGI - I vigili del fuoco stanno cercando dalle 16 di lunedì primo giugno di oggi un ragazzo disperso nelle acque del fiume Ticino a Vigevano (Pavia). Secondo le prime informazioni, il giovane stava facendo il bagno quando è stato visto inabissarsi e non riemergere più.

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Squadre sul posto

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco con personale specializzato, tra cui i soccorritori acquatici, i sommozzatori e un elicottero del reparto volo, impegnati nelle operazioni di ricerca lungo il tratto interessato del fiume.

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