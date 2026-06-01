'Perdutamente' ricorda i ragazzi morti a Crans Montana

AGI - E' diventata la canzone dei ragazzi morti tra le fiamme del 'Le Constellation' e stasera le note di 'Perdutamente' di Achille Lauro sono risuonate anche nella Chiesa del Sacro Cuore di Crans-Montana al termine del concerto promosso dall'Ambasciata italiana in Svizzera e dall'associazione culturale 'Crans Montana Classics'.
"Il titolo di questo brano è Perdutamente - ha spiegato l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado nel suo intervento - ed è dedicato alla fragilità e alla precarietà della vita e magistralmente interpretato da Lauro". Così dopo i violini diretti dal maestro Michael Gutman le numerose autorità federali e cantonali hanno ascoltato in silenzio ed emozionate la registrazione del brano del cantautore romano.
Presenza delle autorità
Tra di loro c'era anche il sindaco Nicolas Féraud indagato per l'incendio in cui sono morti 41 ragazzi e ragazze a cui è stato riservato, per scelta dei promotori dell'evento, un posto defilato.