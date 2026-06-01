Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino
Quattro cadaveri carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino 

AGI - Macabra scoperta nel Cosentino: in un'auto bruciata sono stati rinvenuti 4 cadaveri carbonizzati, nei pressi di una stazione di servizio, ad Amendolara.

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Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Castrovillari, si trova la Polizia per le indagini. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità straniera di cui non è stata accertata l'identità.

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