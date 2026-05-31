Tre motociclisti deceduti in Calabria, Lazio e Sicilia

AGI - Domenica di sangue per tre motociclisti che hanno perso la vita in tre diversi incidenti avvenuti in Calabria, Lazio e Sicilia.
Impatto nel Catanzarese
Sulla Strada statale 109 Quater della Piccola Sila, a Sorbo San Basile (Catanzaro), in seguito a un impatto tra due moto, è morto un poliziotto di 21 anni. Una delle due è finita contro il guard-rail ai bordi della carreggiata e l'agente è deceduto sul colpo. L'incidente ha provocato rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine.
Incidente mortale a Campoli Appennino
Un uomo di 32 anni, residente a Sora, ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto lungo la strada regionale 666, nel territorio di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 11 l'uomo era alla guida della sua Honda CBR 1000 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 32enne non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell'incidente. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Cassino. I rilievi e gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri della Stazione di Sora e all'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sora, impegnati nella ricostruzione della dinamica.
Frontale sulla statale 115
Un morto anche lungo la strada statale 115 Gela-Licata quando per cause in corso di accertamento un motociclista di 33 anni, di Pozzallo, in provincia di Ragusa, si è scontrato con una vettura. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il tratto in direzione dell'innesto con la Statale 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera, è stato chiuso per qualche ora.