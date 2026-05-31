Fuga dal posto di blocco a Foggia: morto 17enne, 4 feriti

AGI - Una terribile tragedia della strada si è consumata nella notte lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e altri quattro giovanissimi sono rimasti feriti.
Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, i ragazzi viaggiavano a bordo di una Renault Megane con targa polacca. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di blocco, il conducente ha accelerato bruscamente per sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale l'auto, a causa dell'alta velocità, è uscita fuori strada nei pressi di una curva, schiantandosi contro il guardrail.
Un minorenne alla guida e il bilancio dei feriti
I successivi accertamenti hanno rivelato un dettaglio shock: alla guida della vettura c'era un ragazzo di soli 16 anni. La vittima, il 17enne, si trovava sul sedile posteriore, proprio dietro al guidatore, e per lui l'impatto si è rivelato fatale. Nell'abitacolo erano presenti altri tre passeggeri, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni.
I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco di Cerignola. Il ferito più grave è stato trasportato d'urgenza e ricoverato all'ospedale di Foggia, mentre gli altri tre ragazzi coinvolti sono stati trasferiti al nosocomio di Cerignola. Le autorità sono adesso al lavoro per fare piena luce sulla dinamica e stabilire le responsabilità.