Possibile caso di Ebola in Italia, paziente in isolamento a Cagliari

ADV
AGI - Possibile caso di Ebola in Italia. Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari.
ADV
Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera del capoluogo sardo.
ADV
Ministero Salute: in Italia rischio molto basso
Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia.
Condividi
ADV