Possibile caso di Ebola in Italia, paziente in isolamento a Cagliari
Ebola, paziente sintomatico rientrato dal Congo in isolamento a Cagliari
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Ebola, paziente sintomatico rientrato dal Congo in isolamento a Cagliari

Ricoverato in una struttura ospedaliera dopo essere rientrato dal Congo. In attesa dei risultati del test del morbo
ospedale
Alessandro Serrano' / AGF 
- Un paziente sintomatico in isolamento all'ospedale di Cagliari
ebola contagio
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AGI - Possibile caso di Ebola in Italia. Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari.

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Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera del capoluogo sardo.

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Ministero Salute: in Italia rischio molto basso

Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia.

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