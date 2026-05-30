Operazione alto impatto, 1335 arresti in tutta Italia

AGI - Un'operazione ad alto impatto su scala nazionale ridisegna la mappa dei controlli nelle aree più sensibili delle città italiane. Gli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno setacciato quartieri cittadini e zone nei pressi dei locali notturni dove si registra il maggior consumo di droga, con l'obiettivo mirato di prevenire episodi di violenza, anche tra minori.
Il bilancio complessivo dell'intervento si è concluso con l'arresto di 1335 persone, di cui 31 minorenni, e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. Un'attività capillare che ha visto scendere in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, portando all'identificazione di 297.071 persone, comprese 15.665 minorenni.
I sequestri di droga
Sul fronte dei sequestri, i numeri descrivono la portata del mercato intercettato: sono stati bloccati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.
Le armi sequestrate
Ancora più netto il dato sulla circolazione delle armi. Le forze dell'ordine hanno rimosso dalle strade 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d'assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.
Il fenomeno delle armi bianche
Una parte centrale delle perquisizioni ha riguardato da vicino il fenomeno del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, con il rinvenimento di 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.
La reazione del governo
I risultati hanno registrato l'immediata reazione della presidenza del Consiglio. "L'imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. "Complimenti alla polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato - sottolinea la premier -. Il governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa più tutela e più serenità per tutti i cittadini".