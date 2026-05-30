Brennero chiuso. Gli ambientalisti bloccano il traffico

AGI - Ha sorpreso alcuni turisti tedeschi il blocco autostradale del Brennero, i quali sono dovuti tornare indietro, dato che nonostante la campagna informativa, non sapevano della chiusura. "Lo sciopero, di cosa si tratta?", ha chiesto un automobilista ignaro del blocco che dopo aver parlato con l'agente di polizia.
Atmosfera quasi surreale al passo del Brennero che non si respirava nemmeno ai tempi delle restrizioni attuate nel 2020 a seguito della pandemia di coronavirus. Alcuni tir parcheggiati sull'area di sosta nei pressi del Plessi Museum, il vicino outlet center aperto ma con pochissimi visitatori, i bar al passo che stanno pensando di chiudere prima causa la mancanza di clienti. È l'immagine di oggi al passo del Brennero, il valico più importante di tutto l'arco alpino per la sua valenza storica, flusso di merci, persone e anche traffico di treni, gli unici salvati dalla mega dimostrazione ambientalista di Matrei am Brenner, a pochi chilometri dal confine italo-austriaco, in Austria.
Manifestazione ambientalista e autostrada chiusa
La polizia austriaca "scorta" i manifestanti nell'ingresso, a piedi, sulle carreggiate dell'autostrada, chiuse già da diverse ore. L'autorizzazione era arrivata già diverse settimane fa dal Tribunale amministrativo regionale di Innsbruck che aveva concesso il diritto di manifestazione a favore della salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone che vivono nella Wipptal.
Protesta contro il traffico su gomma
"Troppo traffico su gomma attraverso il Brennero", contestano i dimostranti. La zona della manifestazione è delimitata da blocchi di cemento e dai mezzi del servizio strade. L'autostrada A22 sul versante italiano, tra Vipiteno e Brennero, è chiusa dalle ore 10.30, la A13 Brennerautobahn austriaca dalle 11, dalle 9 per i mezzi pesanti.
Traffico ridotto e strade deserte
Il traffico prima del blocco era pressoché nullo. "Tutto è molto tranquillo, c'è molto meno traffico rispetto ai soliti sabati", fa sapere un portavoce del dipartimento del traffico del Tirolo. Traffico scarso anche lungo la Inntalautobahn e al confine tra Austria e Germania di Kufstein-Kiefersfelden regna un silenzio quasi surreale mai visto in questo periodo dell'anno. Strade semi-deserte, in Alto Adige ma anche nel vicino Tirolo.
Dati sul traffico e prospettive future
La manifestazione degli ambientalisti è stata promossa dal sindaco di Gries am Brenner, Karl Muehlsteiger che, con dati alla mano dei passaggi annui dei mezzi in transito al Brennero, 14,4 milioni, riferisce che l'aumento del traffico causa problemi sanitari alla popolazione interessata dall'arteria. La speranza si chiama Galleria di base del Brennero (Bbt) che con i suoi 64 chilometri collegherà Fortezza a Innsbruck: il completamento è previsto entro il 2032.