Brennero: 'atto doloso' sulla linea Fs

AGI - Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Verona-Brennero tra Peri e Dolce' a causa di un atto doloso compiuto da ignoti che ha provocato danni all'infrastruttura. Lo comunica Trenitalia nella sezione infomobilità. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali registrano ritardi fino a 60 minuti, mentre i convogli precedentemente coinvolti hanno accumulato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti. I treni regionali possono inoltre subire cancellazioni o limitazioni di percorso. Per garantire la mobilità dei passeggeri sono state attivate corse sostitutive con autobus per i collegamenti regionali.
Scattato il blocco autostradale in vista della protesta
Al passo del Brennero intanto non transita più nessuno. È scattato il blocco autostradale e stradale in attesa dell'inizio della manifestazione ambientalista autorizzata dalle autorità del Tirolo che si svolgerà in territorio austriaco, nella zona di Matrei am Brenner, tra le ore 13 e le 16.30. Prima del blocco sull'asse del Brennero tra Innsbruck e Bolzano il traffico era molto scarso. Erano state segnalate alcune autovetture di turisti stranieri, soprattutto tedeschi anche in vista delle vacanze di Pentecoste, dirette nelle località turistiche e balneari italiani. Chiuse anche le stazioni autostradali in direzione nord di Bressanone/Val Pusteria, Bressanone zona industriale e Chiusa/Val Gardena. Limitazioni al traffico pesante anche in Val Pusteria e Val Venosta. Possibile il transito, allungando il percorso, attraverso Tarvisio-Villach-Salisburgo.
Una protesta organizzata in Tirolo, nell'Austria occidentale, contro il rumore e l'inquinamento causati in particolare dai camion, paralizzerà quindi una delle principali autostrade europee, che collega Germania e Italiai. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, le autorità hanno chiuso al traffico un tratto dell'autostrada che attraversa il Passo del Brennero, nonché diverse strade adiacenti, dalle 11 alle 19 ora locale, come annunciato. L'automobil club austriaco OeAMTC ha avvertito di "ingorghi significativi" e ha consigliato agli automobilisti di evitare di attraversare il Tirolo.
La protesta
"Vogliamo mandare un messaggio a Bruxelles e al governo federale di Vienna, dicendo loro che le cose non possono e non devono assolutamente continuare così, con questo traffico in costante aumento", ha dichiarato Karl Muehlsteiger, sindaco di Gries am Brenner e organizzatore della manifestazione. "Questo è un problema che si trascina da moltissimo tempo. Si protrae da anni... la popolazione ne ha abbastanza, è diventato insopportabile", ha lamentato Muehlsteiger, riferendosi all'inquinamento, al rumore e agli ingorghi che affliggono le città situate lungo l'autostrada.
Il traffico di veicoli pesanti attraverso il Passo del Brennero è aumentato vertiginosamente, con oltre 2,4 milioni di camion registrati lo scorso anno, secondo l'organizzazione per la mobilità VCOe. A titolo di confronto, 860.000 camion hanno attraversato il confine con la vicina Svizzera attraverso quattro vie di transito, ha osservato VCOe. Nel 1991, secondo le statistiche stradali, solo 900.000 camion avevano attraversato il Passo del Brennero. L'Austria è in disaccordo con la Commissione europea da anni, la quale ritiene che qualsiasi divieto di transito per i veicoli pesanti rischi di perturbare il traffico stradale all'interno dell'UE.
Nel 2023, la Corte di giustizia dell'UE ha sospeso un provvedimento austriaco che vietava il transito di questi camion in un tratto del Passo del Brennero, principalmente a causa del suo impatto ambientale.