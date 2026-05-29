Teatro: lo show tributo alla Carrà contro la sclerosi multipla

AGI - Luci accese, coreografie travolgenti e un cast d'eccezione pronto a fare tanto "rumore" contro l'indifferenza e i pregiudizi. Domani, sabato 30 maggio, alle 20, il Teatro Parioli Costanzo di Roma ospiterà la quinta edizione del "Sedotta e Sclerata Show - Carrà Tribute".
Promosso dall'Associazione Libera Civitas in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, lo spettacolo di quest'anno sarà un'esplosione di energia interamente dedicata a Raffaella Carrà, a cinque anni dalla sua scomparsa. L'obiettivo è trasformare l'arte e il varietà in uno straordinario veicolo di inclusione, abbattendo gli stereotipi legati alla disabilità attraverso la musica e la gioia condivisa.
L'udienza con il Papa e il valore sociale del progetto
A dare una spinta emotiva ancora più forte alla vigilia dello show è stato un incontro di immenso prestigio: Ileana Speziale, giornalista, scrittrice e ideatrice del progetto, è stata ricevuta in udienza da Papa Leone. In un clima di profonda vicinanza, il Pontefice ha espresso parole di forte incoraggiamento per l'alto valore sociale e umano della manifestazione, benedicendo una campagna di sensibilizzazione che da anni dà voce a chi combatte contro la malattia.
"Essere ricevuta dal Papa è stato un dono immenso che porta nel mio cuore una nuova forza", ha dichiarato Ileana Speziale. "Il Santo Padre ha accolto con calore il messaggio del nostro show: la disabilità non deve essere un limite all'espressione, all'arte e alla felicità. La mia vita con la sclerosi multipla è una gara in cui le regole cambiano mentre corri, ma quando non sai cosa succederera domani, oggi vivi per scelta, non per abitudine. E sabato saliremo sul palco per fare, come diceva Raffaella, tanto 'rumore'!".
Il cast sul palco del Parioli guidato da Fabio Canino
A guidare la serata sul palco del Parioli sarà Fabio Canino, che timonerà un cast composto da grandi voci e talenti dello spettacolo come Martina Attili, Simona Bencini, Manuela Villa, Daniele Si Nasce, Fabrizio Nardi, Sofia Caselli e le coreografie del corpo di ballo Molinari Art Center, diretto da Giacomo Molinari.
"Il 30 maggio io sarò su quel palco per fare rumore insieme a Ileana", ha promesso Canino. "Ci guarderemo negli occhi e ricorderemo a tutti che il modo migliore per non darla vinta al destino è uno solo: fare sempre e comunque... Fiesta!". Un messaggio condiviso appieno anche dall'Amministratore unico del teatro, Fabrizio Musumeci, che ha ribadito l'orgoglio di ospitare un evento in cui il teatro si fa strumento di ascolto, consapevolezza civile e contrasto a ogni forma di discriminazione. L'appuntamento è per sabato sera: un'occasione unica per emozionarsi, ballare e sostenere una causa fondamentale.