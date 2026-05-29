Siracusa, scafista condannato per morte 16enne su un barcone

AGI - Uno scafista è stato condannato a Siracusa ad una pena di 21 anni per l'uccisione di un 16enne picchiato dentro un barcone e morto per le percosse subite. La condanna è stata emessa dalla Corte di Assise di Appello di Siracusa nei confronti di Mohamed Abdelrazek, cittadino di origine egiziana ritenuto colpevole dell'uccisione di Yassa Atef Kozman Awad, un ragazzo di 16 anni, morto a luglio del 2022 per insufficienza cardiorespiratoria acuta conseguente al politrauma contusivo.
Per lo scafista ribaltata in appello la sentenza di primo grado
Il 16enne era stato trovato cadavere dentro il gavone di un peschereccio arrivato tra il 27 e 28 luglio del 2022 a Portopalo nel Siracusano, con 114 persone a bordo. È stata ribaltata la sentenza di primo grado: la Corte di Assise di Siracusa non aveva potuto determinare con certezza i responsabili della morte del 16enne e aveva assolto per insufficienza di prove i tre cittadini egiziani imputati.
Il peschereccio era partito dalla Turchia
Il peschereccio era partito dalla Turchia, secondo le prime indagini condotte dalla Procura di Siracusa, e un gruppetto di turchi si sarebbe alternato alla sua guida mentre un gruppo di egiziani avrebbe avuto il compito di gestire acqua e cibo per chi era a bordo.
Le condizioni a bordo
Persone divise per posto e trattamento anche in base al loro credo religioso, chi in coperta e chi in stiva: il 16enne doveva restare sotto coperta, avevano raccontato alcuni in quel processo.
Le violenze e la morte
Per tre giorni rinchiusi, all'ennesima richiesta di un po' di aria, il giovane sarebbe stato percosso, si sarebbe poi trascinato nuovamente sotto coperta per proteggersi, sotto una tavola dove è poi stato trovato cadavere, picchiato anche con un corpo contundente.
Il processo e le condanne
Il sostituto procuratore Salvatore Grillo aveva chiesto all'epoca la condanna a 21 anni per uno dei tre egiziani e 10 anni per gli altri due. Alla sentenza di assoluzione aveva promosso appello. La terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di Siracusa, dopo la rinnovazione del dibattimento nel corso della quale sono stati risentiti testi e periti, ha mandato assolti due degli imputati confermando la sentenza di primo grado e condannando invece a 21 anni Mohamed Abdelrazek.
La pubblica accusa aveva richiesto l'assoluzione per tutti. Le motivazioni saranno depositate entro 30 giorni. Il pronunciamento è del 27 maggio.