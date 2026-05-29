Pordenone, uomo ucciso dal compagno della figlia

AGI - Un uomo di 59 anni è stato ucciso vicino Pordenone, in Friuli, dal compagno di 51 anni della figlia al culmine di una violenta lite scoppiata in un'abitazione. È accaduto a Porcia e a lanciare l'allarme sono stati i familiari attorno alle 16. Sul posto stanno operando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale, in gravi condizioni, con l'elicottero. L'arma del delitto forse una bottiglia.
"Legittima difesa"
La vittima è un cittadino romeno mentre il compagno della figlia è un cittadino italiano. Quest'ultimo, prima di essere trasferito d'urgenza in ospedale, avrebbe riferito agli investigatori di aver agito per legittima difesa. Sembra peraltro che la vittima sarebbe intervenuta per difendere la figlia di 39 anni dall'ex compagno di 51. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Pordenone. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero sanitario che ha preso in carico il ferito.