Operai-schiavi per il consolato americano. Blitz dei carabinieri

AGI - Una manodopera "comprata" per 500mila rupie, poco più di 4500 euro, che un'agenzia interinale con sede a Nuova Delhi avrebbe ricevuto per spedire in Italia operai da mandare sui ponteggi, da usare nel cantiere, da sfruttare per turni massacranti. Il riposo settimanale ridotto al minimo, gli orari di lavoro prolungati oltre il consentito e le paghe lontanissime dai contratti collettivi. Schiavi ridotti in povertà assoluta.
Dietro i ponteggi della nuova e imponente sede del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America in piazzale Accursio, a Milano, si nascondeva un sistema di moderno caporalato. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, su delega dei pm Paolo Storari e Mauro Clerici, hanno fatto scattare un controllo d'urgenza nei confronti della divisione italiana della Caddell Construction, colosso edile incaricato di realizzare l'opera pubblica. E le verifiche hanno portato alla luce una situazione diffusa di sfruttamento della manodopera.
Condizioni di sfruttamento
I lavoratori, privati dei diritti più elementari, sarebbero "sfruttati attraverso la palese e reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale e attraverso la corresponsione di retribuzioni in palese contrasto con la contrattazione collettiva".
Operai coinvolti
A pagare il prezzo più alto di questo meccanismo di sottomissione sono operai e carpentieri, per lo più di origine indiana. Il quadro emerso dagli accertamenti è spietato: "dopo essere stati assunti" tramite un'agenzia interinale con sede a Nuova Delhi dietro il pagamento di circa 500.000 rupie, "sono stati fatti arrivare, attraverso distacco, in Italia per la realizzazione del Consolato americano a Milano, dove venivano sfruttati corrispondendo loro retribuzioni palesemente difformi dalla contrattazione collettiva e notevolmente inferiori alla soglia di povertà".