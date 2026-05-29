Scuolabus contro auto a Mazara del Vallo, 18 feriti di cui 14 bimbi

AGI - Pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo, nel trapanese: uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale.
Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale.
Il sindaco racconta la dinamica dell'incidente
A RaiNew24 il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, spiega la dinamica dell'incidente: "E' stato uno scontro violento: un'auto, tra l'altro priva di assicurazione, è arrivata a forte velocità senza fermarsi allo stop e ha centrato in pieno un nostro scuolabus. A bordo c'era una famiglia: una coppia con cinque bambini piccoli con la signora incinta. Abbiamo due bambini in età di scuola elementare che sono rimasti feriti in modo più grave: uno ha una frattura scomposta al polso e l'altro ha un possibile versamento, saranno entrambi trasferiti in ospedale a Palermo. E' stato uno spavento enorme, poteva essere una disgrazia. Anche la signora che è in gravidanza per fortuna non presenta sintomi che destano preoccupazioni".
Stampa locale: gravi i 2 bimbi ricoverati a Palermo
A differenza di quanto dichiarato a caldo dal sindaco, sembra che siano gravi le condizioni di due tra i bambini che viaggiavano a bordo di uno scuolabus coinvolto nell'incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo. Lo riferisce la testata trapanese Tp24. L'impatto è stato particolarmente violento: dopo la collisione con l'autovettura, lo scuolabus si è ribaltato sulla carreggiata