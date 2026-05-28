Indagata la Brambilla, inchiesta su fatture false per 1,5 milioni
Indagata la Brambilla, inchiesta su fatture false per 1,5 milioni
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Indagata la Brambilla, inchiesta su fatture false per 1,5 milioni

La procura ipotizza un giro di false fatture a Brambilla come compenso per la conduzione del programma televisiva 'Dalla parte degli animali'
&nbsp;Michela Vittoria Brambilla
Andrea Ronchini / NurPhoto  -  Michela Vittoria Brambilla
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AGI - La Procura di Milano ipotizza che ci sia stato tra il 2020 e il 2026 un giro di false fatture per sponsorizzazioni da 1 milione e mezzo di euro di cui il 90% sarebbe finito a Michela Vittoria Brambilla come compenso per la conduzione del programma televisiva 'Dalla parte degli animali' che va in onda su Rete4 alla domenica mattina e il 10% alla produzione. Tra gli indagati nell'inchiesta dei pm Antonio Pansa e Giancarla Serafini ci sono anche gli amministratori della società di produzione.

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