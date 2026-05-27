Uccidono un uomo sulla banchina della stazione e fuggono in treno

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AGI - Gli aggressori di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso ieri sera, sarebbero scappati con un treno diretto a Treviglio. E' quanto emerge da una prima ricostruzione dell'omicidio con rissa di ieri sera sulla banchina della stazione di Milano-Certosa sul quale indagano la Squadra Mobile e il pm di turno Elio Ramondini. Gli accertamenti sulla morte del giovane di origini ecuadoriane sono, spiegano dalla Procura, "a 360 gradi".
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Ibarra Silvera è deceduto in ospedale intorno alle 2 e 30 dopo un'operazione d'urgenza tentata all'ospedale Fatebenefratelli. Il pubblico ministero e' in attesa dell'informativa delle forze di polizia.
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