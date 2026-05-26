Napoli, tentato omicidio-suicidio, 12enne colpito al torace

AGI - Un 12enne è stato ferito questa mattina a Napoli con due coltellate al polmone sinistro. L'episodio sul quale indagano i carabinieri è avvenuto in via Vergini, nel rione Sanità, all'interno della sua abitazione.
A Napoli ferito un 12enne forse dal padre
Non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre ad una mano. L'uomo ha aggredito anche un'infermiera del 118.
Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini.
Il ragazzo è stato colpito al polmone ed è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Il padre sta ancora facendo esami ed è in codice rosso. Lo riferiscono all’AGI fonti sanitarie. Le indagini dei carabinieri della Compagnia Stella sono in corso. Una delle ipotesi al vaglio è quella di una lite familiare. I militari ascolteranno la madre del dodicenne, vicini e parenti per ricostruire dinamica e movente