Palermo, 22 ferita alla testa da un proiettile vagante

AGI - Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un proiettile vagante domenica notte a Palermo in via Quintino Sella, non lontano da via La Lumia, una delle zone della movida notturna. Il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di una rissa tra due gruppi contrapposti. La ragazza è ricoverata all'ospedale Villa Sofia, deve essere operata ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri che - come da prassi - acquisiranno le immagini dagli impianti di videosorveglianza oltre che ascoltare possibili testimoni.
Un 20enne interrogato in caserma
Un giovane di 20 anni in queste ore è in caserma dai carabinieri di Palermo per essere interrogato. Il sospetto degli investigatori del comando provinciale dell'Arma di piazza Verdi, è che possa essere colui che avrebbe sparato. La giovane è stata operata d'urgenza e non è in pericolo di vita e il proiettile è stato estratto dalla scatola cranica. La vittima era in auto con un ventenne, probabile obiettivo di chi ha usato l'arma. Fondamentale per ricostruire in parte la sequenza le immagini degli impianti di videosorveglianza.