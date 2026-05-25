A scuola con Lampadino e Caramella. La fantasia oltre le barriere

AGI - Sviluppo del linguaggio, dell’empatia e della creatività. È risaputo che i benefici educativi offerti dai cartoni animati ai bambini siano molteplici: dal supporto nell’esplorazione delle emozioni a un concreto aiuto a comprendere meglio anche concetti complessi, come, ad esempio, l’inclusione. Unica attenzione è che la visione sia regolata necessariamente da limiti di tempo.
Quando, però, un cartone animato nasce, di fatto, con l’intento di trasmettere tali benefici a tutti i bambini, nessuno escluso, il prodotto audiovisivo acquista una responsabilità diversa e un valore, senza dubbio, maggiore tanto da poter diventare un supporto tangibile nella formazione.
L’incontro a Chiavari
Questo il focus dell’incontro/dibattito “A Scuola con Lampadino e Caramella” organizzato dall’Istituto Scolastico Comprensivo G. B. Della Torre in collaborazione con la Produzione Animundi che si tiene martedì 26 maggio alle ore 17.00 presso l’Auditorium San Francesco in Via Entella 7 a Chiavari.
Scuola e cartoni animati
L’evento – che gode del patrocinio del Comune di Chiavari – vuole essere occasione per presentare alla comunità l’importante legame tra scuola e cartoni animati grazie a un progetto di collaborazione nato tra l’I.C. Della Torre e Animundi che ha realizzato “Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa”, serie animata prodotta in collaborazione con Rai Kids e con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema.
Un cartone animato inclusivo
Il cartone animato rappresenta un unicum nel panorama dei prodotti tv di intrattenimento per bambini, proprio perché è stato pensato per essere accessibile anche a bambini sordi, ipovedenti-ciechi e autistici.
In onda su Rai Kids
In onda tutti i giorni a rotazione su Rai YoYo, Rai Radio Kids e disponibile 24/7 su RaiPlay dal 2020, le avventure di Lampadino e Caramella sono rivolte a un target prescolare e alle relative famiglie: i protagonisti sono due fratellini che incontrano i loro amici animali in un luogo fantastico, il MagiRegno, a cui si ha accesso grazie a una formula magica.
Le parole della scuola
“Siamo molto lieti di iniziare questa collaborazione con Lampadino e Caramella, perché vorremmo fosse uno strumento per aiutare tutti noi, bambini e adulti, scuola e città, ad alimentare cultura e pratica dell’inclusione” – afferma Renzo Ronconi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo G. B. Della Torre.
Il laboratorio per i docenti
Nei giorni precedenti all’evento, ai docenti dell’I.C. Della Torre – storico istituto con le sue due sedi Scuola dell’Infanzia G. Mazzini e Scuola dell’Infanzia Ri Basso – la produzione ha fornito un laboratorio completo di tutorial al fine di coinvolgere le classi nel mondo raccontato nella serie.
Le dichiarazioni dei produttori
“Le avventure di Lampadino e Caramella sono storie semplici, ma non banali, dai fini formativi e ispirate a temi attuali, contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione” – spiegano i produttori Raffaele Bortone e Andrea Martini.
Accessibilità e innovazione
Il cartone animato è il primo e unico al mondo che utilizza forme di comunicazione innovative, come la traduzione in LIS (Lingua dei Segni Italiana) per i bimbi sordi, una scrittura descrittiva per i bimbi ciechi e un utilizzo di colori, forme e musiche studiati per i bimbi autistici.
Il programma dell’incontro
Nel ricco programma dell’incontro – moderato da Emilio Sturla Furnò e Stefano Farinetti – si alternano momenti di visione della serie, backstage, trailer della quarta stagione in arrivo a settembre 2026 e gli interventi istituzionali.
Un ospite speciale
Nel corso dell’incontro è prevista la partecipazione del Coro Mani Bianche – Chiavari – Liguria, diretto da Titta Arpe, con performance dal vivo in voce e LIS e la traduzione dell’intera presentazione.
Una comunità educante
“Se esiste un cartone animato ‘per tutti i bambini, nessuno escluso’, vogliamo cercare di essere sempre più una scuola per tutti” – conclude il dirigente scolastico – “La scuola è aperta a tutti, afferma la Costituzione: è una responsabilità impegnativa esserne all’altezza”.