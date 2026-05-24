Scontri a Torino, ferito un tifoso della Juve. Derby al via un'ora dopo
Scontri a Torino, ferito un tifoso della Juve. Il derby inizia con un'ora di ritardo
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Scontri a Torino, ferito un tifoso della Juve. Il derby inizia con un'ora di ritardo

Confronto tra i supporter bianconeri e Locatelli. Chiedevano ai giocatori della Vecchia Signora di non scendere in campo
Scontri prima del derby di Torino
Scontri prima del derby di Torino
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AGI - Atmosfera tesa a Torino dove stasera è in programma il derby fra granata e Juventus. La partita, valida per la 38esima e ultima giornata, sarebbe dovuta cominciare alle 20.45 ma non è ancora iniziata.

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Gli ultrà della squadra bianconera hanno cercato di venire a contatto con quelli del Torino. A impedirlo le forze dell'ordine, contro le quali sono state lanciate bottiglie, pietre e altri oggetti e che hanno risposto con i lacrimogeni.

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Un tifoso juventino è grave

Da quanto si apprende 8 persone sarebbero state fermate. Un tifoso della Juve, un uomo di 45 anni - riferisce il 118 di Azienda Zero - è stato trasportato al Cro con un trauma cranico.

Confronto tra Locatelli e tifosi

Faccia a faccia allo stadio Grande Torino fra Locatelli e i tifosi bianconeri dopo gli scontri. I supporter bianconeri avrebbero chiesto di non scendere in campo. "Non è un confronto tra i nostri tifosi e Manuel Locatelli, il problema è che c'è un nostro tifoso in ospedale, in una condizione grave e i nostri tifosi non sono contenti - spiega l'ad bianconero, Damien Comolli, ai microfoni di Dazn - e stanno dicendo di non giocare la partita. Non è un confronto tra i giocatori della Juventus e i tifosi della Juventus".

Fischio d'inizio alle ore 21:45

E' stato riprogrammato per le 21.45, un'ora dopo rispetto al previsto, il calcio d'inizio di Torino-Juventus. La partita non è ancora iniziata dopo che, alla luce degli scontri fra le tifoserie nel pomeriggio con un supporter bianconero finito in ospedale, gli ultras bianconeri avevano invitato Locatelli e la squadra a non giocare. Mentre le squadre sono scese in campo per effettuare il riscaldamento in vista del calcio d'inizio, i tifosi della Juventus hanno lasciato lo stadio, col settore ospiti diventato deserto.

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