Amazon: 36enne si dà fuoco davanti a stabilimento nel Torinese
Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon nel Torinese, grave un uomo di 36 anni 
Home>Cronaca

Si dà fuoco davanti allo stabilimento Amazon nel Torinese, grave un uomo di 36 anni

E' avvenuto nella sede di Torrazza Piemonte. La vittima si è cosparsa di benzina. All'origine del gesto sembra che ci siano motivi sentimentali
Ambulanza
Fortunato Serranò/ AGF - Ambulanza
amazon
di lettura

AGi - Davanti allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, un uomo di 36 anni di Chivasso si é cosparso di benzina e si é dato fuoco riportando gravi ustioni sul 65 per cento del corpo.

ADV

Non era un dipendente di Amazon

ADV

Da quanto si apprende, alla base del gesto compiuto dal 36enne, che non risulta essere un dipendente della multinazionale, vi sarebbero motivi sentimentali.

L'intervento dei sanitari del 118

Sul posto é intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.

Amazon: "Vicinanza alla vittima"

In una nota Amazon ha espresso vicinanza alla vittima e si é detta disponibile a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario.

ADV