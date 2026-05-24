Amazon: 36enne si dà fuoco davanti a stabilimento nel Torinese

ADV
AGi - Davanti allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, un uomo di 36 anni di Chivasso si é cosparso di benzina e si é dato fuoco riportando gravi ustioni sul 65 per cento del corpo.
ADV
Non era un dipendente di Amazon
ADV
Da quanto si apprende, alla base del gesto compiuto dal 36enne, che non risulta essere un dipendente della multinazionale, vi sarebbero motivi sentimentali.
L'intervento dei sanitari del 118
Sul posto é intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.
Amazon: "Vicinanza alla vittima"
In una nota Amazon ha espresso vicinanza alla vittima e si é detta disponibile a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario.
Condividi
ADV