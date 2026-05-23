Atterrate a Malpensa le salme dei sub italiani morti alle Maldive

AGI - È atterrato intorno alle 13 e 10 il volo della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme dei quattro sub morti durante una immersione. I corpi di Monica Montefalcone, docente di biologia marina all'Università di Genova, di sua figlia Giorgia Sommacal e dei due giovani ricercatori piemontesi Federico Gualtieri, di Omegna e Muriel Oddenino di Poirino, nel Torinese, dopo le operazioni di sbarco verranno portate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per l'aeroporto di Malpensa.
Da lunedì le autopsie dei quattro corpi
Qui, a partire da lunedì, saranno eseguite le autopsie. L'esame autoptico sarà eseguito su tutti i corpi, compreso quello di Benedetti, a partire dal pomeriggio di lunedì 25. La procura della Repubblica di Busto Arsizio, che opera per delega della Procura di Roma che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, affiderà l'incarico con i relativi quesiti a Luca Tajana, dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, alla tossicologa forense Cristiana Stramesi, sempre di Pavia, e all'anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri, uno dei massimi esperti italiani in medicina iperbarica. I legali delle famiglie potranno nominare i propri consulenti di parte. La famiglia Gualtieri indicherà la dottoressa Carola Vanoli, medico legale dell'Asl del Verbano Cusio Ossola.
A gestire la procedura è il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su delega della Procura di Roma, a cui afferisce il fascicolo che ipotizza il reato di omicidio colposo per ora contro ignoti. Il magistrato bustocco conferirà lunedì in un' udienza in programma alle 12,30 gli incarichi ai periti. Le parti lese potranno nominare i propri consulenti di parte. La prima autopsia a essere eseguita sarà quella del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia.