AGI - L'abbraccio dei ragazzi al Palazzo di giustizia di Palermo, ai magistrati e alle forze dell'ordine. Centinaia di giovanissimi studenti si sono radunati stamane davanti al tribunale su iniziativa della Rete per la cultura antimafia nella scuola, insieme al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo e alla sezione di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati. All'iniziativa hanno aderito 25 istituzioni scolastiche siciliane, il liceo delle scienze umane Avogadro di Biella, il liceo statale Laura Bassi di Sant'Antimo (Napoli), l'istituto comprensivo Guglielmo Marconi di Terni, l'istituto omnicomprensivo Primo Levi di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), l'associazione Libera Palermo e il Comitato Addiopizzo. "Studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche aderenti alla nostra Rete, si esibiscono con canti, balli, letture e performance teatrali, perche' costruire una cultura antimafia è la nostra principale missione educativa", afferma la Rete per la cultura antimafia nella scuola.
La dedica a Falcone, Morvillo e agli uomini della scorta
"Falcone, Morvillo, Montinaro, Dicillo, Schifani... Presenti!", si legge su un lenzuolo. "Giovanni Falcone vive nei nostri passi", e' impresso su un cartello. "Legalita'", e' l'appello stampato sulle magliette bianche indossate dagli alunni. Gran parte dei partecipanti e' arrivata in corteo sulle note di "Cento passi", inno di liberazione dalla mafia ispirata alla vita di Peppino Impastato. Il corteo, organizzato dall'istituto comprensivo Da Amicis-Leonardo Da Vinci e dall'istituto comprensivo Alberico Gentili, e' partito da via Serradifalco fino a piazza Vittorio Emanuele Orlando, per l'abbraccio simbolico al Palazzo di Giustizia.