Una scrittura lenta può essere spia di un declino cognitivo

AGI - La velocità della scrittura e il modo in cui vengono organizzati i tratti della penna potrebbero diventare nuovi indicatori precoci del declino cognitivo negli anziani. E' quanto suggerisce uno studio pubblicato su 'Frontiers in Human Neurosciencè da Ana Rita Matias dell'Università di Evora, in Portogallo. I ricercatori hanno osservato che le persone anziane con compromissione cognitiva mostrano schemi distinti nei movimenti della scrittura, soprattutto durante compiti pi complessi come la dettatura di frasi. Lo studio ha coinvolto 58 persone tra 62 e 92 anni residenti in case di cura, di cui 38 con una diagnosi di deterioramento cognitivo.
I partecipanti hanno svolto esercizi di controllo della penna e prove di scrittura utilizzando una penna digitale collegata a una tavoletta elettronica capace di registrare velocità, numero di tratti, dimensione dei caratteri e tempi di esecuzione. Secondo i risultati, i semplici compiti motori, come tracciare linee o punti, non consentivano di distinguere i partecipanti con deficit cognitivi da quelli sani. Le differenze pi evidenti sono emerse invece nelle prove di dettatura, considerate pi impegnative dal punto di vista cognitivo.
Una finestra sul cervello
"Scrivere non è soltanto un'attività motoria, ma una finestra sul cervello - spiega Ana Rita Matias, docente del Dipartimento di Sport e Salute dell'Università di Evora - i soggetti con compromissione cognitiva mostravano modelli distinti nella tempistica e nell'organizzazione dei movimenti della scrittura. I compiti con maggiore carico cognitivo hanno evidenziato che il declino cognitivo si riflette nel modo in cui i movimenti vengono organizzati nel tempo". Nelle persone con deterioramento cognitivo, gli indicatori pi significativi sono risultati il tempo di avvio della scrittura, il numero di tratti utilizzati, la durata dell'esecuzione e la dimensione verticale delle lettere.
Il deterioramento cognitivo
Secondo gli autori, queste caratteristiche dipendono strettamente da funzioni cerebrali come memoria di lavoro, pianificazione e controllo esecutivo. "Quando questi sistemi cognitivi iniziano a deteriorarsi, la scrittura diventa più lenta, frammentata e meno coordinata", osserva Matias. I ricercatori ritengono che il metodo possa diventare in futuro uno strumento pratico e poco costoso per il monitoraggio del declino cognitivo in ambulatori medici e strutture assistenziali.
La tecnica, basata su semplici compiti di scrittura e strumenti digitali accessibili, potrebbe infatti integrarsi facilmente nella pratica clinica quotidiana senza necessità di apparecchiature particolarmente sofisticate. Gli autori sottolineano tuttavia che saranno necessari ulteriori studi su popolazioni pi ampie e diversificate per confermare l'affidabilità del metodo nel lungo periodo e valutare l'influenza di fattori come farmaci o altre condizioni neurologiche. "L'obiettivo a lungo termine è sviluppare uno strumento semplice, rapido ed economico da utilizzare nella pratica sanitaria quotidiana", conclude Matias.