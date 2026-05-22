Dai tram agli e‑bus: i 95 anni di ATM a MIlano
Dai tram agli e‑bus: i 95 anni di ATM raccontano l’evoluzione di Milano
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Dai tram agli e‑bus: i 95 anni di ATM raccontano l’evoluzione di Milano

Un anniversario che ribadisce la missione dell’azienda: rendere la città sempre più connessa, sostenibile e innovativa
Tram Milano
Atm - Tram Milano
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AGI - Atm celebra i suoi 95 anni con un racconto che mette al centro non solo la storia, ma soprattutto la capacità di accompagnare Milano nel suo cambiamento. Dai primi tram agli e-bus, dalle metropolitane automatiche al Piano Full Electric, il percorso dell'Azienda - si legge in una nota - è la testimonianza di una mobilità in costante evoluzione, al servizio della città e delle persone. In occasione dell'anniversario, Atm presenta una fotogallery, un video celebrativo e documenti originali dell'Archivio Storico, raccolti in una pagina speciale. Tra questi, il comunicato di apertura della M1 e una fotografia inedita del deposito Ticinese dopo un bombardamento.

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Tram Milano 1966
Atm - Tram Milano 1966
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Un racconto per immagini che attraversa tappe, mezzi e trasformazioni, e che restituisce il profondo intreccio tra Atm e Milano: fotografie d'epoca e scatti attuali che mostrano come la mobilità abbia accompagnato, e spesso anticipato, l'evoluzione del paesaggio urbano. Tutto ha inizio il 22 maggio 1931 con l'Azienda Tranviaria Municipale. Da allora, Atm ha continuato a rinnovarsi insieme alla città, contribuendo ogni giorno a definirne i ritmi, i movimenti e le connessioni.

Tra tradizione e innovazione: dai tram Carrelli alle linee driverless

Tradizione e innovazione hanno sempre viaggiato insieme. Dall'iconico tram Carrelli, oggi esposto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, alla M1 inaugurata nel 1964, fino alle successive linee M2 e M3 e alle più recenti metropolitane a guida automatica M4 e M5, Atm ha segnato alcune delle principali trasformazioni della mobilità milanese. L'Azienda ha sostenuto i grandi eventi della città, ma anche la sua quotidianità, fatta di tempi, abitudini e incontri. E non ha mai smesso di essere un riferimento oltre i confini di Milano: ha ispirato cantanti e registi, ha accompagnato simbolicamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla storica vettura Carrelli, guidata da Valentino Rossi, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Metropolitana Atm a Copenaghen
Atm - Metropolitana Atm a Copenaghen

La proiezione internazionale e il futuro della mobilità

Con la gestione della metropolitana automatica di Copenaghen, Atm ha rafforzato la propria dimensione internazionale, arrivando oggi a gestire anche la prima metropolitana driverless della Grecia, a Salonicco, oltre a diverse linee bus a Parigi. Un percorso che conferma il ruolo dell'Azienda come protagonista della mobilità urbana, in Italia e all'estero. Atm continua a guardare avanti con la stessa missione di sempre: rendere Milano più connessa, sostenibile e innovativa, ogni giorno.

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