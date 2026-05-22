Dai tram agli e‑bus: i 95 anni di ATM a MIlano

AGI - Atm celebra i suoi 95 anni con un racconto che mette al centro non solo la storia, ma soprattutto la capacità di accompagnare Milano nel suo cambiamento. Dai primi tram agli e-bus, dalle metropolitane automatiche al Piano Full Electric, il percorso dell'Azienda - si legge in una nota - è la testimonianza di una mobilità in costante evoluzione, al servizio della città e delle persone. In occasione dell'anniversario, Atm presenta una fotogallery, un video celebrativo e documenti originali dell'Archivio Storico, raccolti in una pagina speciale. Tra questi, il comunicato di apertura della M1 e una fotografia inedita del deposito Ticinese dopo un bombardamento.
Un racconto per immagini che attraversa tappe, mezzi e trasformazioni, e che restituisce il profondo intreccio tra Atm e Milano: fotografie d'epoca e scatti attuali che mostrano come la mobilità abbia accompagnato, e spesso anticipato, l'evoluzione del paesaggio urbano. Tutto ha inizio il 22 maggio 1931 con l'Azienda Tranviaria Municipale. Da allora, Atm ha continuato a rinnovarsi insieme alla città, contribuendo ogni giorno a definirne i ritmi, i movimenti e le connessioni.
Tra tradizione e innovazione: dai tram Carrelli alle linee driverless
Tradizione e innovazione hanno sempre viaggiato insieme. Dall'iconico tram Carrelli, oggi esposto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, alla M1 inaugurata nel 1964, fino alle successive linee M2 e M3 e alle più recenti metropolitane a guida automatica M4 e M5, Atm ha segnato alcune delle principali trasformazioni della mobilità milanese. L'Azienda ha sostenuto i grandi eventi della città, ma anche la sua quotidianità, fatta di tempi, abitudini e incontri. E non ha mai smesso di essere un riferimento oltre i confini di Milano: ha ispirato cantanti e registi, ha accompagnato simbolicamente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla storica vettura Carrelli, guidata da Valentino Rossi, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.
La proiezione internazionale e il futuro della mobilità
Con la gestione della metropolitana automatica di Copenaghen, Atm ha rafforzato la propria dimensione internazionale, arrivando oggi a gestire anche la prima metropolitana driverless della Grecia, a Salonicco, oltre a diverse linee bus a Parigi. Un percorso che conferma il ruolo dell'Azienda come protagonista della mobilità urbana, in Italia e all'estero. Atm continua a guardare avanti con la stessa missione di sempre: rendere Milano più connessa, sostenibile e innovativa, ogni giorno.