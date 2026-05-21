Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: paura a Posillipo, Vomero e Fuorigrotta
Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: paura a Posillipo, Vomero e Fuorigrotta
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Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: paura a Posillipo, Vomero e Fuorigrotta

La scossa è stata avvertita in numerosi quartieri, da Posillipo al Vomero, fino a Fuorigrotta e Bagnoli, oltre che nei comuni dell’area flegrea
Terremoto ai Campi Flegrei
Ingv - Terremoto ai Campi Flegrei
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AGI - Forte terremoto di magnitudo 4.4, alle ore 5.50, nell'area dei Campi Flegrei.

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Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e Zona ospedaliera, e nei comuni più a ovest dell'area flegrea.

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L'epicentro è stato nell'area di Pozzuoli a due chilometri da Bacoli.

Alle 5.57 la sla operativa dell'Ingv di Napoli ha registrato una seconda scossa nella stessa area di magnitudo 2.1.

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