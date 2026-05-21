Scossa di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: paura a Posillipo, Vomero e Fuorigrotta

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AGI - Forte terremoto di magnitudo 4.4, alle ore 5.50, nell'area dei Campi Flegrei.
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Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e Zona ospedaliera, e nei comuni più a ovest dell'area flegrea.
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Evento sismico, Md 4.4, ai Campi Flegrei e comunicato di sciame: 21 maggio 2026 https://t.co/wvJgQZ8Fe3— INGVterremoti (@INGVterremoti) May 21, 2026
L'epicentro è stato nell'area di Pozzuoli a due chilometri da Bacoli.
Alle 5.57 la sla operativa dell'Ingv di Napoli ha registrato una seconda scossa nella stessa area di magnitudo 2.1.
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