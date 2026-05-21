Calcio: Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna autorità: il video

AGI - Sfida ad alta tensione sul campo e botte in tribuna autorità ieri sera allo stadio Renzo Barbera per la semifinale dei play off di serie B tra Palermo e Catanzaro. Una tensione che si è riservata anche tra gli spalti.
La rissa
Alla fine del primo tempo infatti - mentre i rosanero chiudono in vantaggio di un gol ma ne servono altri 2 per superare il turno - è scoppiata una rissa nella tribuna dove erano seduti anche alcuni dirigenti della società calabrese. Un breve ma intenso parapiglia tra una decina di persone è poi sedato grazie all'intervento degli steward e delle forze dell'ordine. Un momento "intenso" di inciviltà, diventato anche virale grazie a numerosi filmati pubblicati sui social network.
il tutto reso ancora più bello dalla meravigliosa inflessione sinusoidale palermitana pic.twitter.com/fHxBtOGAkt— Strazio Rabanne (@pazio93) May 21, 2026