Milano, travolge due sorelle e fugge: positivo ad alcol e droga
Travolge due sorelle a Milano e scappa: la madre lo scopre e lo fa arrestare. Era positivo a alcol e droga
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Travolge due sorelle a Milano e scappa: la madre lo scopre e lo fa arrestare. Era positivo a alcol e droga

Tragedia in via Carnia: muore una 75enne, grave la sorella di 70. Il pirata della strada, 39 anni, è fuggito dopo l'impatto. Nel sangue aveva un mix di alcol e cocaina
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Emanuele Valeri / AGF - Immagine di repertorio
milano Incidente stradale
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AGI - Due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite a Milano: una è morta sul colpo, mentre l'altra è stata ricoverata in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto ieri sera, alle ore 21:35, in via Carnia.

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Inizialmente trasportata in ospedale in codice giallo, le condizioni della sorella superstite si sono aggravate nelle ore successive. Sul posto, al momento dell'impatto, erano presenti quattro testimoni che hanno assistito alla scena.

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La fuga del pirata e l'arresto grazie alla madre

Subito dopo l'investimento, il conducente dell'auto ha fatto perdere le proprie tracce senza fermarsi a prestare i primi soccorsi. Poco dopo le 22:00, l'uomo — identificato come G.P., un cittadino italiano di 39 anni — è stato rintracciato e bloccato nel parcheggio di un supermercato, grazie a una segnalazione decisiva della madre.

Davanti agli agenti della Polizia Locale, il trentanovenne ha ammesso immediatamente di essersi messo alla guida in stato di alterazione.

Le accuse e i test su alcol e droga

Nel verbale d'arresto della Polizia Locale si legge che le due donne sarebbero state travolte mentre attraversavano sulle strisce pedonali, anche se l'esatto punto dell'impatto non è ancora stato "precisamente localizzato".

I successivi esami clinici hanno aggravato la posizione del conducente: l'uomo è risultato positivo sia all'etilometro, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, sia al test tossicologico, che ha evidenziato l'assunzione di cocaina. Il trentanovenne è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso, mancata precedenza ai pedoni e velocità non adeguata.

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