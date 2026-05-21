Si riapre il caso dell'omicidio di Sandra Casagrande: c'è un indagato dopo 35 anni

AGI - Trentacinque anni dopo, potrebbe esserci una svolta nel mistero della morte di Sandra Casagrande, la donna uccisa il 29 gennaio 1991 con numerose pugnalate all'interno della pasticceria 'Due Torri' di Roncade, in provincia di Treviso. Al centro delle indagini, condotte dal Nucleo investigativo di concerto con l'aliquota Carabinieri della Sezione di polizia giudiziaria trevigiana, un 57enne residente in provincia, formalmente iscritto nel registro degli indagati.
Verifiche sulle tracce biologiche
Gli investigatori stanno verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio. Le ulteriori analisi scientifiche eseguite sui reperti hanno consentito di isolare un profilo genetico maschile rimasto per lungo tempo senza attribuzione: il confronto con la Banca dati nazionale del Dna e nuove tecniche di indagine genetica avrebbero fatto emergere "elementi ritenuti meritevoli di approfondimento investigativo".
Il delitto nella pasticceria
Sandra Casagrande venne trovata priva di vita all'interno della propria attività commerciale di Roncade, vittima di una brutale aggressione. Stando alla ricostruzione dell'epoca, un uomo entrò nella sua pasticceria e la uccise con 22 colpi di forbice al torace e poi sparì. Ad accorgersi del corpo senza vita della donna fu un cliente che era passato nel negozio per un saluto. Da allora questo caso è rimasto tra quelli più complessi e conosciuti della cronaca trevigiana.
Le nuove analisi genetiche
Le nuove indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura. Gli investigatori stanno approfondendo gli elementi emersi dalle nuove tecniche di indagine genetica e dal confronto con il Dna repertato sulla scena del delitto.