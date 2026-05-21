Biologa accoltellata parla al Tg1: 'Soccorrerei di nuovo il cane'

AGI - "Ho pensato di morire ma mi fermerei ancora a soccorrere quel cane": lo ha detto al Tg1 dal letto d'ospedale Maria Oggionni, la biologa accoltellata mentre era in auto nel lodigiano da un uomo ancora in fuga. La donna ha poi di ringraziato tutto il personale del servizio sanitario che l'ha salvata. "Non dobbiamo smettere di avere questo istinto di aiutare gli altri perché senno che mondo sarebbe …", ha commentato la biologa. La procura indaga per rapina aggravata e lesioni, per ora contro ignoti.
L'aggressione è avvenuta ieri, poco prima delle 19, mentre la 54enne rincasava. La donna, scrive il Cittadino di Lodi, lavora all'Asst locale e si sarebbe fermata con l'auto lungo la provinciale 27 per soccorrere un cane. Ai carabinieri, prima di essere portata in eliambulanza a Brescia, ha parlato di un uomo, comparso all'improvviso, che le avrebbe chiesto del denaro per poi colpire con delle coltellate all'addome e al braccio. L'aggressore sarebbe poi fuggito attraverso i campi.
"Grande umanità"
"Tutto il personale del 118 dell'elisoccorso hanno una professionalità, una umanità, una empatia che non potrò mai dimenticare …sono qua a raccontare la mia storia oggi perché il servizio sanitario mi ha salvato. Il primo pensiero va a chi le ha salvato la vita", racconta la biologa dal letto di ospedale.
"Mi fermerei di nuovo"
La donna assicura che si fermerebbe di nuovo. "Ho visto un cane sul ciglio della strada …una persona sopra…ho abbassato il finestrino e gli ho chiesto ci sono problemi? Lui mi ha risposto cane cane….questo ragazzo mi è venuto contro e mi ha detto dammi i soldi…ho visto il coltello e ho alzato il braccio per difendermi…"
non dobbiamo smettere di avere questo istinto di aiutare gli altri perche senno che mondo sarebbe …
la procura indaga per rapina aggravata e lesioni. per ora contro ignoti.
dell aggressore, fuggito nei campi, non c e traccia. il coltello ritrovato in un canale.
maria oggionni
vittima accoltellamento
ricordo le macchine che passavano ricordo chi si e’ fermato una signora che mi ha fatto chiamare mio marito perche io ero disperata pensavo di morire.