Caso Cospito: confermata in appello condanna a 8 mesi a Delmastro

AGI - I giudici della Corte d'appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso dell'anarchico Alfredo Cospito. "Sicuramente" faremo ricorso in Cassazione, ha detto Delmastro lasciando la corte di Appello di Roma e rispondendo a una domanda dei cronisti. "E' un caso per cui sono disposto ad andare fino in fondo. Attendiamo le motivazioni della sentenza. Andremo sicuramente in Cassazione. Siamo delusi e stupiti della sentenza di oggi pomeriggio. Alla luce delle parole della procura generale e della ricostruzione non c'era alcun dubbio. Le presunte notizie rivelate non erano segrete".
Delmastro è difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino. Lo scorso 22 aprile il sostituto procuratore generale aveva chiesto per Delmastro l'assoluzione perché "il fatto non costituisce reato". I giudici, in primo grado, avevano emesso una sentenza a 8 mesi.