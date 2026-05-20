Polizia di Stato, è aperto il nuovo concorso da 4.400 Allievi Agenti: perché prepararsi bene farà la differenza

AGI - È uno dei concorsi pubblici più attesi dell’anno e, come accade ormai da tempo, promette numeri record. Il nuovo bando per l’assunzione di 4.400 Allievi Agenti della Polizia di Stato rappresenta infatti una delle principali occasioni di accesso a una carriera nella pubblica amministrazione, capace di attrarre migliaia di giovani da tutta Italia.
Negli ultimi anni, però, le domande di partecipazione hanno sfiorato quota centomila, trasformando la selezione in una vera corsa a ostacoli dove a fare la differenza non è soltanto la volontà, ma soprattutto la preparazione.
Una selezione lunga e altamente competitiva
Il concorso si articola in più fasi, ciascuna con caratteristiche molto diverse tra loro. Si parte dalla prova scritta a quiz, basata su cultura generale, lingua inglese e informatica. Per alcune categorie di concorrenti sono previsti anche quesiti di logica matematica e verbale.
È proprio qui che si verifica la prima grande scrematura. Il sistema di selezione, infatti, non prevede una soglia minima prestabilita: accedono alle fasi successive soltanto i candidati con i punteggi più alti. Questo significa che anche un buon risultato potrebbe non bastare.
A seguire arrivano le prove fisiche – corsa, piegamenti e salto in alto – e poi gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, considerati da molti la parte più delicata dell’intero percorso.
Le prove attitudinali: la fase che spiazza i candidati
Se la prova scritta rappresenta il primo filtro, gli accertamenti attitudinali sono spesso lo scoglio più difficile da affrontare. Qui non bastano nozioni o allenamento fisico: vengono valutati aspetti comportamentali, capacità decisionali, gestione dello stress e compatibilità con il ruolo operativo.
Molti candidati arrivano impreparati proprio perché sottovalutano questa fase o si affidano a informazioni frammentarie trovate online.
Gli esperti del settore sottolineano come uno degli errori più comuni sia cercare di “interpretare un personaggio” durante i colloqui, modificando atteggiamenti e comportamenti nel tentativo di apparire perfetti agli occhi della commissione. Un approccio che spesso produce l’effetto opposto.
Prepararsi agli accertamenti attitudinali richiede invece consapevolezza, simulazioni guidate e supporto qualificato, soprattutto per comprendere le dinamiche dei test psicometrici e imparare a evitare quei piccoli errori che, sommati, possono compromettere l’idoneità finale.
La preparazione cambia: sempre più candidati scelgono piattaforme digitali
Negli ultimi anni anche il mondo della preparazione ai concorsi ha vissuto una trasformazione significativa. Sempre più candidati scelgono strumenti digitali che permettono di organizzare lo studio in modo flessibile, personalizzato e compatibile con i propri tempi.
Tra queste realtà c’è Tilde, piattaforma online sviluppata da Exforma e pensata specificamente per i concorsi delle Forze Armate e di Polizia. Il modello proposto punta a superare la semplice memorizzazione dei quiz attraverso videolezioni, esercitazioni interattive, simulazioni e percorsi modulari che aiutano il candidato a comprendere realmente gli argomenti richiesti dal bando.
Particolare attenzione viene dedicata anche alla preparazione attitudinale, con contenuti guidati da professionisti del settore e simulazioni orientate ai colloqui individuali, una fase che molti concorrenti continuano a considerare la più imprevedibile.
Non basta partecipare: bisogna arrivare pronti
Il concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato continua a rappresentare una delle opportunità professionali più ambite per migliaia di giovani italiani. Stabilità, formazione e prospettive di crescita restano elementi fortemente attrattivi.
Ma in una selezione dove la concorrenza è altissima e ogni fase può diventare decisiva, improvvisare non è più sufficiente.
Oggi la differenza tra chi supera il concorso e chi resta escluso passa soprattutto dalla qualità della preparazione, dalla gestione dello stress e dalla capacità di affrontare ogni prova con metodo, lucidità e continuità.