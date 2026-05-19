Ritrovato senza vita 17enne scomparso con il suo quad nel reatino

AGI - È stato ritrovato in un'area boschiva nel territorio comunale di Borgorose, in provincia di Rieti, il cadavere del 17enne Federico Ponziani, residente nel Comune laziale, del quale si erano perse le tracce nella serata di ieri.
Federico Ponziani era scomparso a bordo di un 'quad', le ricerche si erano estese anche nei vicini Comuni abruzzesi, Borgorose è al confine tra le due regioni, dal momento che il ragazzo era iscritto a una scuola superiore a Carsoli, a poca distanza da Borgorose. Ad avvertire i Carabinieri sono state due persone che si trovavano nella zona del ritrovamento. Sull'accaduto indagano ora i militari della stazione di Borgorose e i colleghi del nucleo investigativo di Rieti.
Dal pomeriggio di ieri nel territorio di Borgorose, in provincia di Rieti, si sono perse le tracce del 17enne iscritto al liceo scientifico di Carsoli, comune Abruzzese vicino a quello reatino. Le ricerche sono scattate non soltanto nel territorio altolaziale, ma anche in quello abruzzese. "Da ieri siamo alla ricerca del giovane - aveva scritto sui suoi profili social il sindaco di Borgorose, Mariano Calisse - si e' allontanato dal territorio a bordo di un quad e di lui si sono perse le tracce. Le ricerche sono in corso anche a Carsoli e Avezzano, nel territorio abruzzese, e nelle valli dei laghi Salto e Turano. Qualsiasi informazione seria potrebbe essere utile".