Modena: non chieste le aggravanti di terrorismo e premeditazione
Modena, la procura non chiede le aggravanti di terrorismo e premeditazione
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Modena, la procura non chiede le aggravanti di terrorismo e premeditazione

Nell'udienza di convalida del fermo El Koudri non risponde al gip
Il luogo dell'investimento a Modena
Il luogo dell'investimento a Modena
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AGI - Per Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha terminato la sua folle corsa in auto in centro città a Modena, ferendo otto persone, la procura non chiede l'aggravante di terrorismo e neanche la premeditazione. Lo ha reso noto Rai News 24. Nell'udienza il ragazzo non risponde al gip. La decisione sulla convalida dell'arresto è attesa in giornata.

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Salvini: "Più che le analisi ora pensare alle soluzioni"

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"I cittadini all'ascolto e i modenesi non hanno bisogno di doppie analisi conoscono la realtà. Aspettiamo risultati delle indagini ma, certo, quello che risulta da quanto ha scritto dimostra che tanto integrato non è". Lo afferma il leader della lega Matteo Salvini parlando, ai microfoni di Salim El Koudri. "Più che sulle analisi, mi interessa lavorare sulle soluzioni", ha aggiunto il vicepremier citando la pdl della Lega alla Camera per revocare la cittadinanza a seguito di per gravi reati commessi. "Tanti cittadini si meritano la cittadinanza - ha osservato - ma una piccola parte di questi non si merita la fiducia e gli aiuti dell'Italia".

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