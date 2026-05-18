Napoli: due donne trovate senza vita in un cantiere edile
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Napoli: due donne trovate senza vita in un cantiere edile

I corpi delle donne erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore
Polizia di Stato
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AGi - Due donne sono state trovate morte in un cantiere a Napoli. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un cantiere edile per la segnalazione di due donne senza vita.

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I corpi delle donne - ancora in corso di identificazione - erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Indagini in corso. Il ritrovamento è avvenuto intorno all'1 della notte appena trascorsa.

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