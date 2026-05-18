Auto sulla folla a Modena, leggero miglioramento per i feriti

AGI - Leggero miglioramento per i quattro feriti gravi ricoverati negli ospedali di Modena e di Bologna dopo il drammatico investimento di sabato pomeriggio in centro citta'. Lo fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria di Modena nel bollettino medico delle ore 11. I due pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione in condizioni stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata.
L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi è stabile, non più in immediato pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la donna di 69 anni pur in un quadro di gravita' complessivo presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo; la donna di 53 anni, sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilita' e condizioni cliniche buone.
Il negoziante: "Siamo scossi, siamo tristi. Vogliamo tornare alla normalità"
"Siamo scossi, siamo tristi. Sia come cittadini che come lavoratori. Vogliamo solo tornare alla normalità il prima possibile". Il negozio di abbigliamento Dallari contro il quale L'auto guidata da Salim El Koudri ha finito la sua folle corsa riapre i battenti oggi dopo il pomeriggio di follia di sabato. Volti tesi e bocche cucite al suo interno, solo qualche mezza parola confidata all'AGI. La vetrina, ancora infanta, porta i segni di quel drammatico schianto. Nella notte qualcuno ha deposto dei fiori. Un omaggio ai feriti più gravi, quelli che ancora oggi lottano tra la vita e la morte negli ospedali di Modena e di Bologna.