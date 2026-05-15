YLAMA', da avvocato a imprenditrice. Le borse nate da un sogno

AGI - C'è una storia personale e profonda dietro 'YLAMA', brand di accessori made in Italy fondato da Amalia, ex avvocata che ha lasciato la professione dopo la perdita del nonno per inseguire una visione di bellezza non convenzionale. Il nome è semplicemente Amalia al contrario, con l'accento sulla A come la chiamavano da bambina: un suono che per lei significa casa e infanzia. Ogni pezzo nasce dal confronto continuo tra la fondatrice, il fratello, anima creativa del progetto, e gli artigiani che danno forma concreta all'idea con materie prime pregiate. Tra i pezzi iconici spicca Bell, borsa portabile a mano, a tracolla o crossbody, con il pendolo come elemento distintivo: un omaggio al tempo che passa, si spreca e si dedica. "Ciò che scegliamo di portare con noi racconta chi siamo", dice Amalia. "Per questo penso che sia necessario circondarsi di bellezza".