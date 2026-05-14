Mare, la Liguria fa il pieno di bandiere blu nel 2026

AGI - Bandiere Blu in quantità nelle località di mare di Liguria e in Calabria. La Foundation for Environmental Education (Fee) ha assegnato come ogni anno il riconoscimento di qualità ambientale. Le località premiate sono salite a 257, con 14 nuove entrate e 3 comuni non confermati. Lo scorso anno i comuni furono 246, quindi oggi 11 luoghi in più hanno ottenuto il riconoscimento.
Le Bandiere Blu sui laghi sono 23, con un nuovo comune in più, e i porti turistici premiati sono 87, di cui 3 nuovi ingressi. Dove sventoleranno i 14 nuovi vessilli: Amendolara (Cosenza), Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro), Locri (Reggio Calabria), Rimini, Andora (Savona), Taggia (Imperia), Limone sul Garda (Brescia), Morciano di Leuca (Lecce), Tricase (Lecce), Teulada (Sulcis Iglesiente), Ispica (Ragusa), Lipari (Messina), Monte Argentario (Grosseto).
Le spiagge premiate in Italia
Le spiagge di 257 comuni che potranno issare la Bandiera Blu sono 525, pari all’11,6% di quelle premiate a livello mondiale. Nel Lazio, a perdere la Bandiera Blu è San Felice Circeo, mentre in Puglia non sono stati confermati Patù e Castrignano del Capo.
I nuovi porti turistici
I nuovi porti premiati sono Portomaran di Marano Lagunare, Marina del Fezzano a Portovenere e Porto Carlo Riva a Rapallo.
La classifica per regioni
Nel dettaglio, la Liguria avanza di due bandiere e totalizza 35 vessilli. Seguono, con 27 premi, la Calabria e la Puglia. Venti Bandiere Blu vanno alla Campania, 20 anche a Marche e Toscana.
Le altre regioni premiate
Sono 17 i vessilli per la Sardegna, 16 per la Sicilia e 16 per l’Abruzzo. Dodici comuni premiati sono del Trentino-Alto Adige, 11 le bandiere all’Emilia-Romagna. Nel Lazio le bandiere sono 10, nel Veneto 9, in Basilicata 5, in Piemonte e in Lombardia 4. Il Friuli-Venezia Giulia ha 2 Bandiere Blu, così come il Molise.