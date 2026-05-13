Reggio Emilia blindata, e curiosa, attende Catherine

AGI - "Kate oggi sarà in piazza". Ancora prima del caffè, nei bar del centro di Reggio Emilia si chiede dell'arrivo della principessa del Galles. Kate Middleton ha scelto la cittadina emiliana per la sua prima visita all'estero dopo la malattia e la remissione del tumore. E Reggio l'aspetta blindata e curiosa.
Una 'missione-studio' di due giorni quella di Catherine Middleton focalizzata sul Reggio Emilia Approach, la filosofia educativa ideata da Loris Malaguzzi che negli anni ha attirato pedagogisti, insegnanti e studiosi da tutto il mondo. E un 'ponte' con il suo Royal Foundation Centre for Early Childhood creato nel 2021 per sostenere il benessere dei bambini nei primi anni di vita. Kate incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale per conoscere da vicino il modello educativo nato nella città emiliana.
Arrivo in municipio
La principessa (William è rimasto a Londra) è attesa all'ora di pranzo in Municipio. Non sono previsti eventi pubblici. Sotto il colonnato sarà ricevuta dal sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, e dal prefetto, Salvatore Angieri. In piazza Prampolini a salutarla anche una cinquantina di bambini di due scuole d'infanzia. Nel palazzo del Comune, la moglie dell'erede al trono britannico riceverà il Primo Tricolore come tributo al suo impegno per l'infanzia.
Il Centro Loris Malaguzzi
Lasciato il municipio, Kate è attesa al Centro internazionale Loris Malaguzzi, il quartier generale del Reggio Emilia Approach. Nella grande struttura ricavata da un vecchio magazzino di formaggio (nell'area delle ex Officine Reggiane), incontrerà educatrici e insegnanti. E toccherà con mano l'approccio dei 'cento linguaggi'.
Le visite di domani
Domani mattina è prevista la visita in un nido e in una scuola d'infanzia della città e anche al centro di riciclaggio creativo Remida. Poi il ritorno in Inghilterra nel primo pomeriggio.
Sicurezza in centro
Intanto si preannuncia un bagno di folla per l'arrivo della principessa. Imponente il servizio di sicurezza nel centro (blindato) di Reggio Emilia. Le vie del percorso 'reale' sono state bonificate. Vietate le riprese aeree anche con l'utilizzo di droni. Cabine e tombini sono stati sigillati con il piombo. Chiusi l'ufficio anagrafe e il servizio al pubblico della polizia locale il cui corpo sarà dedicato (quasi) esclusivamente al servizio d'ordine per la reale britannica.
Le parole di Kensington Palace
"La Principessa è impaziente di visitare l'Italia e di vedere di persona come il Reggio Emilia Approach crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane amorevoli si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini", ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace. L'ultima visita ufficiale di Kate all'estero risale al dicembre 2022 quando insieme al Principe di Galles andò a Boston, negli Stati Uniti, per la cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize.
Curiosità sull'albergo
Intanto cresce anche la curiosità sull'albergo scelto dalla principessa per la trasferta in Italia. Secondo indiscrezioni potrebbe soggiornare nelle Terre di Matilde di Canossa in un boutique hotel immerso nelle colline reggiane tra boschi e vigneti. Una sorta di rifugio appartato e silenzioso tra la Food valley e la motor Valley, due eccellenze del made in Italy.