Fan da tutta Italia per Kate: 'E' la nuova Lady Diana'

AGI - L'inchino davanti ai bambini in piazza. L'abbraccio a una ragazza disabile inglese arrivata da Berlino. Le tante strette di mano. Il protocollo 'regale' che cede il passo alle chiacchiere con i fan. La curiosità nell'ascoltare i racconti delle pioniere del Reggio Emilia Approach che con la vendita di un carro armato, abbandonato dai tedeschi in fuga, realizzarono il primo asilo del popolo. Kate Middleton incanta migliaia di ammiratori arrivati da tutta Italia per non perdersi la sua prima visita all'estero dopo la malattia. Per molti la principessa del Galles è la nuova Lady Diana. "Il sorriso, lo stile, l'empatia con le persone e il suo impegno per il sociale. È l'incarnazione di Lady D", dice Margherita, operatrice sanitaria in fila dietro le transenne da questa mattina presto. "È molto amorevole con i bambini e con le persone comuni. È una di noi".
Una figura, Lady Diana, che è più volte evocata dai fan in attesa di stringere la mano o di scattare un selfie con la principessa del Galles. Tra il pubblico c'è anche Maria, cittadina ucraina che vive a Reggio Emilia. In braccio coccola la sua piccola di pochi mesi. "Voglio ringraziare Kate anche a nome del mio Paese", le parole della giovane mamma. Fuori dal municipio la moglie dell'erede al trono britannico ha salutato il suo pubblico. "È bellissima, un'icona di stile", il commento entusiasta di Rebecca, che da Bologna è venuta per ammirare la principessa. "Le ho stretto la mano. Era molto contenta di essere qui. Ci ha detto che deve migliorare il suo italiano. Ma il suo 'ciao' era... perfetto".
La testimonianza di una coppia sopravvissuta al sisma del 2012
Gillian e Roberto, lei inglese e lui reggiano, il 31 maggio del 2012 erano tra gli sfollati del terremoto che colpì l'Emilia. Mentre a Londra si festeggiava sul Tamigi per la parata in onore della regina Elisabetta (scomparsa qualche mese dopo), loro dormivano sotto una tenda nel giardino di casa a Novi di Modena, epicentro del sisma. E oggi sono tra la folla impaziente di salutare Kate Middleton in visita per due giorni a Reggio Emilia.
Gillian Walk è una maestra in pensione, tra le protagoniste del Reggio Emilia Approach al centro della missione italiana della principessa del Galles. Insegnava inglese in tre scuole a Correggio, nel Reggiano, ai bambini dai 3 ai 5 anni.
"La principessa dà un bel messaggio con la sua visita che valorizza questo approccio educativo. Ha un grande stile ed è un esempio di coraggio per la sua lotta contro la malattia", dice. E mentre parla stringe un cappellino con i colori della bandiera britannica. Lo sguardo è vispo. Più assonato il marito Roberto Ferretti, ex artigiano nel tessile. Sono partiti di buon mattino da Novi per accodarsi alla folla in attesa di Kate. Sono lontani i tempi del terremoto. "È andata bene. Siamo ancora qui", dice laconico.